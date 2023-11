Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeug im Bach

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto in Bach gefahren

Am Donnerstagabend, gegen 19:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein silberner SUV im Schüttelgrabenbach in Waiblingen gemeldet. Der Anrufer war Gast einer in der Nähe befindlichen Pizzeria und konnte beobachten, wie das Fahrzeug "im Bachbett spazieren fuhr". Aus bislang ungeklärter Ursache, war der 84-jährige Fahrer des Audis in den Bach gefahren. Aufgrund des tagelangen Dauerregens und des damit verbundenen hohen Wasserstandes, trieb der SUV stromabwärts unter der Tunnelröhre der Kreisstraße 1856 hindurch und kam kurz danach an der Querung Alte Rommelshauser Straße zum Stehen. Der Fahrer konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht unterkühlt aus seinem Auto geborgen und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden. Zur Bergung des SUV aus dem unzugänglichen Bachbett sind aktuell noch insgesamt 22 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen der Feuerwehr Waiblingen, 6 Einsatzkräfte des DLRG sowie Kräfte des THW vor Ort. Auch das Landratsamt des Rems-Murr-Kreis wurde hinzugezogen. An dem SUV entstand Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

