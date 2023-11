Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann bei Unfall verletzt

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem VW auf der Steinbacher Straße aus Richtung Bahnhof kommend. Kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe der Straße An der Limpurgbrücke, soll der PKW bereits leicht nach links von der Fahrbahn in Richtung der Fahrbahntrennung abgekommen sein, und letztlich geradewegs auf die Mittelinsel des Kreisverkehrs gefahren sein. Durch den Aufprall gegen dortige Steine, kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Der 57-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alarmierte Rettungskräfte, sowie ein Notarzt waren vor Ort und übernahmen die medizinische Versorgung des Fahrers. Als Unfallursache kommt möglicherweise eine medizinische Ursache in Frage. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Schrozberg: Senior verunglückt mit PKW

Kurz vor 15:15 Uhr am Donnerstag war ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Volvo auf der L1026 von Heiligenbronn in Richtung Kreuzfeld unterwegs, als er vermutlich infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn mit dem PKW von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 80-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Sein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell