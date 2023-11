Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Kompletträder entwendet

Aalen (ots)

Unbekannte Diebe begaben sich in der Nacht zum Donnerstag auf das Gelände eines Autohauses in der Heerbergstraße. Dort demontierten und entwendeten die Diebe an zwei Pkw Cupra die Räder, an drei weiteren Autos derselben Marke wurden die Räder lediglich gelöst. Zudem wurden an den Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Die Höhe der verursachten Sachschäden wurde noch nicht beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf die unbekannte Diebe nimmt die Polizei Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell