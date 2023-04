Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Seitenscheiben an Pkw eingeschlagen

Rheine (ots)

Unbekannte haben in Rheine an zwei Fahrzeugen Seitenscheiben eingeschlagen. Beute machten die Täter jedoch nicht. In der Zeit von Sonntag (23.04.), 12.20 Uhr bis Montag (24.04.), 08.00 Uhr schlugen die Täter an einem grauen VW Golf die linke Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug war in Höhe Alter Neuenkirchener Weg 14 geparkt. Die Täter entwendeten eine Handtasche, in der kein Inhalt war. Die Tasche wurde wenige Meter vom Tatort entfernt an einem Zaun gefunden. An der Straße Im Winkel schlugen Unbekannte die Seitenscheibe der Fahrertür an einem grauen Porsche Macan ein. Hier waren die Täter in der Zeit von Sonntag (23.04.), 22.00 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr am Werk. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Entwendet wurde aus dem Porsche nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell