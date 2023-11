Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Warnung vor falschen Polizeibeamten - Aufgefahren

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge hintereinander die B29 von Aalen in Richtung Westhausen. Auf Höhe Beiershofen bemerkte ein 21-jähriger Lenker eines Hyundai zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsten und fuhr auf einen vor ihm fahrenden VW eines 21-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen davorstehenden VW Golf eines 65-jährigen Fahrers aufgeschoben. Bei dem Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Warnung vor falschen Polizeibeamten

Aktuell rufen dreiste Betrüger wieder vermehrt im Bereich Ellwangen / Zöbingen / Stödtlen / Unterschneidheim an. Am Donnerstag gingen mehrere Anzeigen aufgrund der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" beim Polizeipräsidium Aalen ein. Die Dunkelziffer der Anrufe liegt vermutlich noch deutlich höher. Die Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus, machen den Angerufenen Angst und setzen sie massiv unter Druck. Oftmals wird hierbei auf dem Telefondisplay eine gefälschte Nummer, die vortäuscht, von einer Polizeibehörde zu stammen, angezeigt. Die Betrüger erfinden Geschichten und täuschen mit diesen vor, dass das Eigentum des Angerufenen in Gefahr ist. Anschließend erklären sie, dass das Geld in Sicherheit gebracht werden müsse und vereinbaren einen Abholzeitpunkt. Nach dem ersten Anruf folgen ununterbrochen weitere oder die Angerufenen werden in ein stundenlanges Gespräch verwickelt und dabei massiv manipuliert bzw. unter Druck gesetzt. Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Holen sie sich Unterstützung von vertrauten Personen hinzu. Übergeben Sie niemals Bargeld und Wertsachen an fremde Personen.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren, um Sie über ihren Bestand von Wertgegenständen, Bargeld und deren Verschlussverhältnisse zu befragen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

