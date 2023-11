Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen verloren - Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Sonstiges

Oberkochen: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Alkoholbeeinflussung des Fahrers war vermutlich die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochabend ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Mit seinem Pkw kam ein 39-Jähriger gegen 19.45 Uhr auf der Katzenbachstraße von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mercedes-Benz. Nachdem ein durchgeführter Test ergab, dass der 39-Jährige mit rund 2,5 Promille unterwegs war, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Aalen: Parkrempler

Zwei beschädigte Fahrzeuge waren die Folge eines Unfalls, den ein 25-Jähriger am Mittwochabend verursachte, als er kurz nach 18 Uhr mit seinem Mercedes-Benz beim Ausparken einen in der Hofherrnstraße geparkten Seat beschädigte.

Aalen: Reifen verloren

Während der Fahrt auf der Friedrichstraße löste sich von einem Linienbus am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr einer der Zwillingsreifen hinten rechts. Der Reifen rollte im weiteren Verlauf gegen zwei geparkte Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand.

Essingen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der B 29 auf Höhe Essingen streifte ein 65-Jähriger am Mittwochvormittag kurz nach 10 Uhr mit seinem Mercedes-Benz den Lkw eines 64-Jährigen, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Westhauen: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf rund 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Mittwochmorgen entstand. Auf der B 29 zwischen Lauchheim und Westhausen kam ein 40-Jähriger kurz vor 6.30 Uhr mit seinem Audi nach rechts von der Straße ab. Der Pkw prallte zunächst gegen die Leitplanke und "landete" letztlich auf dieser, so dass die linke Fahrzeughälfte in der Luft hing. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; der Pkw musste von einem Abschleppdienst von der Leitplanke heruntergehoben werden.

Essingen: 2000 Euro Sachschaden

Mit seinem Traktorgespann streifte ein 26-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr einen in der Goethestraße abgestellten Seat Leon, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 87-Jähriger seinen Opel Zafira am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Neulerstraße anhalten. Eine 28-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Ellwangen: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Beamte des Ellwanger Polizeireviers wollten am Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr in der Friedhofstraße einen Jaguar anhalten, um dessen Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Als dieser bemerkte, dass der Streifenwagen wendete, fuhr er auf einen Parkplatz. Aus dem Fahrzeug stiegen dann drei Personen aus die sofort die Flucht ergriffen. Der 35 Jahre alte Fahrer des Jaguars konnte von den Beamten eingeholt werden. Da ein durchgeführter Test ergab, dass er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Mann wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Der 35-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis; bei dem von ihm vorgezeigten Führerschein handelte es sich vermutlich um eine Fälschung. Gegen den Mann werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Waldstetten: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren streifte ein 30-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr mit seinem Lkw einen im Almenweg abgestellten Opel, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

