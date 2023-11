Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Sachbeschädigung und falscher Bankmitarbeiter macht Beute

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall an Einmündung

Gegen 17:15 Uhr am Mittwoch befuhr eine 43-Jährige mit ihrem BMW die Lange Straße. Eine 76-jährige Ford-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Spitalstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. An der dortigen Einmündung missachtete die BMW-Fahrerin die Vorfahrt der Ford-Lenkerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 2.000 Euro.

Rot am See: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag

Bereits am Montag wurde ein Mann aus Rot am See Opfer einer Betrugsmasche. Der Mann erhielt kurz vor 17:00 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters seiner Hausbank. Dabei verwendete der Anrufer eine gespoofte, also eine gefälschte, Rufnummer, welche den Anschein erweckte, er würde tatsächlich von der Bank anrufen. Der Anrufer teilte dem Mann mit, es hätte unberechtigte Kontobewegungen beim Online-Banking gegeben und er wolle dies überprüfen. Dazu solle sich das Opfer in sein online-Banking einloggen. Hierbei stellte der Mann fest, dass der Mauszeiger sich offenbar via Fernzugriff von selbst bewegte, woraufhin der Mann eine Überweisungsfreigabe auf seinem Mobiltelefon abbrach und auch das Gespräch abbrach. A Folgetrag stellte der fest, dass ein unterer fünfstelliger Betrag von seinem Konto fehlte.

Die Polizei warnt:

Wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um ihre finanzielle Situation geht, seien Sie vorsichtig.

Geben Sie keinerlei Auskünfte über ihr Vermögen und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Ermöglichen Sie Dritten keinen Zugriff auf Ihren Computer.

Sollte Sie ein vermeintlicher Bankmitarbeiter anrufen, beenden Sie das Gespräch und begeben Sie sich persönlich zu Ihrer Bank um hier Kontakt zu der Geschäftsstelle zu bekommen.

Verständigen Sie im Zweifel das örtliche Polizeirevier oder wählen Sie die 110.

Schwäbisch Hall: Weihnachtshütte umgeworfen

Zwischen Dienstagnachmittag 15 Uhr und Mittwochmorgen 07:30 Uhr warf ein Vandale eine Weihnachtshütte für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz um und verursachte an dieser einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

