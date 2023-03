Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Meiningen (ots)

500 Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter an einer Eingangstür des Meininger Volkshauses an. Augenscheinlich traten die Unbekannten gegen die Tür, gelangten jedoch nicht ins Objekt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch zu Donnerstag. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei (03693 591-0).

