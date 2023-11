Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 7 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Keltenstraße einen Zaun an einem dortigen Gebäude. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 zu melden.

Essingen: Vorfahrt missachtet

Eine 43-jährige Suzuki-Fahrerin befuhr am Mittwoch, gegen 9:15 Uhr, die B29 in Richtung Aalen. Als sie auf Höhe Essingen den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen bereits dort fahrenden LKW eines 55-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand.

