Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aktualisierte Polizeimeldungen für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Backnang: Gebäudefassade und Israel-fFlagge beschmutzt

Das Gebäude einer Glaubensgemeinschaft in der Straße Am Schillerplatz sowie eine davor gehisste israelische Flagge wurde am Mittwochabend beschmutzt. Unbekannte bewarf die Fassade und die Flagge mit feuchtem Erdgemisch und Brocken, sodass die Gegenstände Schaden nahmen. Es wurden zur Tatzeit vier unbekannte Tatverdächtige wahrgenommen, die sich nach dem Tatgeschehen entfernt hatten. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Plüderhausen: Auto beschädigt

Mutwillig beschädigten Unbekannte am Mittwoch einen Pkw Seat, der in der Zeit zwischen 8 Uhr und 20 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem dortigen Park and Ride Parkplatz geparkt war. Am Auto wurde die Lackierung der Beifahrerseite zerkratzt und Kosten im Wert von ca. 3000 Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Weissach im Tal: Unfall am Zebrastreifen

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch gegen 7.23 Uhr die Welzheimer Straße und musste an der Einmündung zum Lindenplatz/Marktplatz am dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Als er wieder weiterfuhr übersah er eine 23-jährige Fußgängerin, die dort die Straße querte. Die Fußgängerin wurde vom Omnibus gestreift und leicht verletzt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten fuhr der Fahrer des Omnibusses weiter. Zeugen des Unfalls werden nun gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein in der Pestalozzistraße abgestellter Peugeot wurde zwischen Mittwoch, 11 Uhr und 16.30 Uhr beschädigt. Der unbekannte Verursacher flüchtete und hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Schwaikheim: Scherben auf B14 - Verursacher gesucht

Am Mittwochabend wurde gegen 19.20 Uhr ein etwa 5x10 Meter großes Scherbenfeld im Bereich des rechten Fahrstreifens sowie der Standspur der B14 zwischen den Anschlussstellen Winnenden-Süd sowie Schwaikheim gemeldet. Hinweise auf das Fahrzeug, welches die Fahrzeugscheibe verlor, werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 erbeten.

Winnenden: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Schaden hinterließ ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker an einem Audi TT, der am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Blumenstraße parkte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell