Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Müllentsorgung

Racksen (ots)

Am Mittwoch, den 05.07.2023, gegen 19:10 Uhr wurde die Polizeiinspektion hinsichtlich eines Umweltdeliktes informiert. Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass bis dato unbekannte Täter in Racksen, an dem Verbindungsweg Racksen Hilgenroth, in der Nähe des Friedhofes sieben blaue Müllsäcke illegal abgelagert wurden. Die Müllsäcke lagen etwa zwei Meter von einem geteerten Feldweg, in einem Böschungsgelände. Die Müllsäcke waren gefüllt mit Dämm-Material, vermutlich Steinwolle. Laut Zeugenaussagen fand die Ablagerung im Zeitraum zwischen dem 04.07.2023, 14:00 Uhr und dem 05.07.2023, 10:00 Uhr statt. Aufgrund der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass der oder die Täter den Müll zielgerichtete abgelagert haben, um sich dessen dauerhaft nicht ordnungsgemäß zu entledigen. Eventuell steht ein grüner Pkw Kombi mit der illegalen Ablagerung in Verbindung. Dämmmaterialien enthalten eine Vielzahl giftiger Substanzen, die die Umwelt schädigen. Folglich wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sollte es Zeugen geben, die Beobachtungen hinsichtlich der Müllentsorgung gemacht haben, werden diese gebeten Hinweise an die Polizei Altenkirchen unter der Nummer 02681 / 9460 oder per Mail an pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu übermitteln.

