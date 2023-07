POL-PDNR: Betrug durch Ferienhausbuchung

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Eisdiele am Rhein einzubrechen. Der Betreiber stellte am Dienstagmorgen Beschädigungen an einem Rollladen und einer Außenverkleidung fest. Nach bisherigen Ermittlungen blieb es beim Versuch. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

