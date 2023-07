Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug ohne Kennzeichen - Fahrzeugführer alkoholisiert, ohne Fahrerlaubnis und mit Haftbefehl gesucht

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Mittwochmorgen, 05.07., fällt einer Zivilstreife der PI Betzdorf im Stadtgebiet Kirchen ein schwarzer VW Beetle ohne angebrachte Kennzeichen auf. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der 73-jährige Fahrzeugführer derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sein PKW ist nicht zugelassen, und somit weder versichert noch versteuert. Weiterhin steht er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Darüber hinaus wird festgestellt, dass gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl vorliegt. Da der Beschuldigte den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen kann, wird er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wird bekannt, dass der Beschuldigte bereits am Montag, 03.07., und am Dienstag, 04.07., mit seinem nicht zugelassenen Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis im Stadtgebiet unterwegs war. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wird das Fahrzeug des Beschuldigten daher sichergestellt.

Unabhängig von der Verbüßung der aktuellen Strafe, wird sich der 73-jährige nunmehr in einer Vielzahl weiterer Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell