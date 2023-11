POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht-50.0000 Euro Schaden

Aalen (ots) - Waiblingen: Auto in Bach gefahren Am Donnerstagabend, gegen 19:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein silberner SUV im Schüttelgrabenbach in Waiblingen gemeldet. Der Anrufer war Gast einer in der Nähe befindlichen Pizzeria und konnte beobachten, wie das Fahrzeug "im Bachbett spazieren fuhr". Aus bislang ungeklärter Ursache, war der 84-jährige Fahrer des Audis in den Bach gefahren. Aufgrund des ...

