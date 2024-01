POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Osterburken: Mann mit Schlagstock bedroht - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 38-Jähriger am Mittwochvormittag einen 48-Jährigen in Osterburken mit einem Schlagstock bedroht haben soll. Gegen 11 Uhr lief der Ältere vom Ärztehaus in der Prof.-Schumacher-Straße in Richtung ...

mehr