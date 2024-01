Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Betrüger festgenommen

Am Montag, den 8. Januar 2024, wurden in Heilbronn ein 45-Jähriger und eine 49-Jährige festgenommen. Das Duo steht im Verdacht, zuvor im Rahmen eines Autokaufs in der Mönchseestraße Falschgeld an den 27-jährigen Verkäufer des Fahrzeugs übergeben zu haben. Da dieser einen Teil des übergebenen Geldes kurz nach dem Verkauf bei einer Bank einzahlte, fiel schnell auf, dass es sich hierbei tatsächlich um Falschgeld handelte. Unter einem Vorwand konnte der Betrogene die beiden Tatverdächtigen zurück nach Heilbronn locken, wo sie durch die zeitgleich informierte Polizei festgenommen wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Personen konnte weiteres Falschgeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden.

Beide Tatverdächtigen wurden am Dienstag, den 9. Januar 2024, einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb die beiden in Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Da nicht auszuschließen ist, dass die Tatverdächtigen bereits in der Vergangenheit Autokäufe oder andere größere Anschaffungen mit Falschgeld tätigten, werden mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell