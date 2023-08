Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.08.2023.

Salzgitter (ots)

Brand einer Lagerhalle in Gr. Ilsede

Ilsede, OT Groß Ilsede, Industriestraße, 15.08.2023, 04:15 Uhr

In den Morgenstunden des 15.08.2023 erhält die Polizei Kenntnis von einem Brand einer Lagerhalle in Groß Ilsede. Sofort entsandte Kräfte können die Meldung bestätigen. Eine Lagerhalle einer Zimmerei stand bei Eintreffen in Vollbrand. Durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnte der Hauptbrand gegen 05:30 Uhr gelöscht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt werden noch immer vereinzelte Glutnester durch die Feuerwehren gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die über 3500qm große Lagerhalle nahezu vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet. Zu Personenschäden kommt es nicht. Die Brandermittler der Polizei Salzgitter haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

Einbruch in Bürogebäude

Salzgitter, Breite Straße, 14.08.2023, 20:00 Uhr-23:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Breiten Straße in Salzgitter. Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten eine Hintertür in den Abendstunden des 14.08.2023 aufgebrochen und anschließend die Büroräumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Was konkret entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Salzgitter unter Tel.: 05341 18970.

Aufmerksamer Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl

Peine, Glockenstraße, 14.08.2023, 04:40 Uhr

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei einen Fahrraddiebstahl verhindern konnte. In den Morgenstunden des 14.08.2023 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann versucht ein Fahrrad von einem Fahrradständer zu entwenden. Der Zeuge kontaktierte sofort die Polizei, teilte seine Beobachtungen mit und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des inzwischen flüchtenden Täters ab. Mehrere entsandte Funkstreifenwagenbesatzungen konnten den Täter im Nahbereich auf einem Fahrrad fahrend feststellen und anhalten. Bei anschließender Überprüfung stellte sich darüber hinaus heraus, dass gegen den 63-Jährigen Täter ein offener Haftbefehl vorliegt. Das Fahrrad wurde vor Ort sichergestellt und der Mann festgenommen.

Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Peine, Marktstraße, 12.08.2023-14.08.2023

Zwischen dem 12.08.2023 und dem 14.08.2023 wurde mehrere Kellerabteile in der Markstraße in Peine durch einen derzeit unbekannten Täter angegangen. Die Polizei Peine ermittelt derzeit, welche Kellerabteile betroffen sind und was konkret entwendet wurde. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Peine unter Tel.: 05171/9990.

Unfall in der Engeroder Straße in Salzgitter

Salzgitter, Engeroder Straße, 14.08.2023, 13:50 Uhr

Zu einem Unfall in der Engeroder Straße in Salzgitter kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 14.08.2023. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mazda rückwärts aus einer Parklücke auf die Engeroder Straße. Hierbei übersah er den vorrangberechtigten 21-Jährigen, der gerade mit seinem Opel die Engeroder Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Opel ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell