Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Donnerstagmittag einen Pkw in Wertheim und verursachten dadurch circa 5.000 Euro Sachschaden. Zwischen 11 Uhr und 13 Uhr stand der Mercedes eines 41-Jährigen auf dem Parkplatz eines Kleidungsgeschäfts in der Weingärtnerstraße. Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzte eine unbekannte Person das Auto an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bad Mergentheim: Person nach schwerem Unfall verstorben

Nach einem Frontalzusammenstoß am 2. Januar gegen 14 Uhr zwischen einem Suzuki-Fahrer und einem entgegenkommenden KIA und Nissan bei Bad Mergentheim, verstarb der 69-jährige Fahrer des Suzuki am heutigen Tag an den schwerwiegenden Verletzungen im Krankenhaus. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5683917).

Tauberbischofsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Tauberbischofsheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 15.15 Uhr und 15.55 Uhr touchierte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, einen im Bereich der Pestalozziallee geparkten KIA. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

