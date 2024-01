Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Einbruch in Halle - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Sonntag unberechtigt Zutritt zu einer Halle in Neckargartach. Zwischen 5 Uhr und 18.40 Uhr schob der Täter oder die Täterin eine Mülltonne unter ein Fenster des Gebäudes in der Böckinger Straße und schlug das Fenster ein. So gelangte die Person ins Innere. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Mit über 1,6 Promille in Gebäude gerauscht

Über 1,6 Promille zeigte ein Atemalkoholtest nach einem Unfall am frühen Samstagmorgen in Heilbronn an. Gegen 4.20 Uhr war ein 35-Jährige mit seinem Golf auf der Rosenbergstraße in Richtung Südstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und fuhr gegen das Gebäude einer Werkstatt. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, musste der VW-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Neckarwestheim: Ein Verletzter bei Wildunfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro sind das Ergebnis eines Wildunfalls am Sonntagabend bei Neckarwestheim. Ein 20-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2085 vom Pfahlhof in Richtung Neckarwestheim unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Durch das eingeleitete Ausweichmanöver verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW touchierte im weiteren Verlauf den Hang, weshalb sich der Pkw mehrfach überschlug und auf dem Dach im Graben liegen blieb. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Alle drei wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Möchmühl-Züttlingen: Einbruch in Lagerraum - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Lagerraum in Züttlingen. Zwischen 22 Uhr am Freitag und 9.45 Uhr am nächsten Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam zwei Fenster des Gebäudes in der Brückenstraße und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie eine Standuhr im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Wimpfen: Anhänger gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte entwendeten vergangene Woche einen Anhänger in Bad Wimpfen. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, wurde der Anhänger von einem Acker an der Rappenauer Straße am Ortsausgang Bad Wimpfen gestohlen. Es handelt sich um einen Anhänger der Marke "Brenderup" mit Kofferaufbau und Zwillingsbereifung, welcher zu Werbezwecken auf dem Feld abgestellt war. Der Wert wir auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Hängers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07063 93340 an den Polizeiposten Bad Wimpfen.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Wochenende in Weinsberg und flüchtete anschließend. Ein 20-Jährige hatte seinen BMW am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der Weibertreuhalle in der Rossäckerstraße abgestellt. Als er am Sonntag, gegen 1 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen an der rechten vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Affaltrach: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Die Polizei Weinsberg sucht den Zeugen eines Unfalls auf dem Parkplatz eines Discounters am Samstagnachmittag in Affaltrach. Gegen 16.30 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie ein Mann mit einem Einkaufswagen gegen ein geparktes Auto stieß und im Anschluss das Kennzeichen des Mannes an den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs übergeben. Bisher sind keine Personalien des Zeugen bekannt. Daher wird dieser gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Eberstadt: Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich ein 25-Jähriger am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall bei Eberstadt zu. Der Mann war gegen 2.50 Uhr mit seinem Nissan auf der Landesstraße 1036 von Weinsberg in Richtung Eberstadt unterwegs, als er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem auf dem Dach liegenden Auto befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille, weshalb der junge Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem fanden die Polizisten neben dem Fahrzeugwrack eine Schreckschusswaffe. Diese wurde sichergestellt. Der 25-Jährige muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

A81/Ilsfeld: Mit 73 km/h zu viel unterwegs

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn 81 am Sonntagnachmittag wurde ein 65-Jähriger mit 73 km/h zu viel auf dem Tacho gemessen. Der Mann war mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld unterwegs und fuhr hier bei erlaubten 100 km/h mit 173 km/h. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

