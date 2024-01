Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unfall auf glatter Straße

Bei einem Unfall in Bad Mergentheim wurden am Freitagabend mehrere Personen verletzt. Ein 24-Jähriger war in seinem VW gegen 23 Uhr auf der Wilhelm-Frank-Straße unterwegs, als er auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer langgezogenen Kurve geriet der Jetta auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan einer 24 Jahre alten Frau. Die beiden Fahrzeuglenker sowie der 25-jährige Beifahrer im Nissan wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Ladendiebe im Ausnahmezustand

Am Freitagabend bedrohten zwei Ladendiebe mehrere Kunden und Beschäftigte in einem Einkaufszentrum in Lauda-Königshofen. Mitarbeiter hatten die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer in einer Drogerie dabei beobachtet, wie sie mehrere Produkte an sich nahmen und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollten. Auf Ansprache reagierten die beiden aggressiv und wollten flüchten, was jedoch durch das Verschließen der Ladentür verhindert werden konnte. Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei stießen die Männer wilde Drohungen gegenüber den anwesenden Personen aus und versuchten mit Hilfe einer Schere und eines Hammers die verschlossene Schiebetür zu öffnen. Beide wurden von der eintreffenden Polizeistreife durchsucht wobei Diebesgut aus zahlreichen weiteren Geschäften des Einkaufszentrums in der Tauberstraße gefunden wurde. Den alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden Männern wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie schließlich nachkamen. Auf beide kommen nun Anzeigen zu.

Lauda-Königshofen: Türe einer Tankstelle mit Gullideckel beschädigt

Eine unbekannte Person warf am frühen Samstagmorgen einen Gullideckel auf die Schiebetür einer Tankstelle in der Deubacher Straße in Lauda-Königshofen. Um kurz nach 1.30 Uhr meldeten Zeugen die Beschädigung, konnten allerdings keine Angaben zum Täter machen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wer hat gegen 1.30 Uhr eine oder mehrere Personen mit dem Gullideckel gesehen? Wer konnte beobachten, wie dieser von der Fahrbahn entnommen wurde oder kann Angaben zum Täter machen? Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 093443 62130 entgegen.

Wertheim: Diebstahl aus Fahrzeug - Wer hat etwas gesehen?

Eine unbekannte Person stahl am Samstagvormittag einen Geldbeutel aus einem auf einem Supermarktparkplatz in der Wertheimer Bismarkstraße stehenden Wagen. Die Besitzerin war ab 11 Uhr circa 10 Minuten nicht bei ihrem in der vierten Reihe von hinten geparkten Wagen. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus dem Auto fehlte. Ein etwa 40- bis 50-jähriger Mann mit englischem Akzent, den sie zuvor in der Nähe ihres Autos gesehen hatte, hatte den Geldbeutel auch nicht bei sich. Stattdessen entdeckte eine andere Frau ein paar Parkreihen weiter den Geldbeutel unter ihrem Fahrzeug. Es fehlte nichts, jedoch stellt sich die Frage wie der Geldbeutel dort hingelangte. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Fast doppelt so schnell wie erlaubt

Die Fahrerin eines VWs muss nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung am Sonntagnachmittag bei Wertheim mit einem Fahrverbot rechnen. Auf der Kreisstraße 2824 auf Höhe der Kreuzung Kembach/ Höhefeld führte eine Polizeistreife zwischen 14.45 Uhr und 15.50 Uhr Geschwindigkeitskontrollen des von Urphar in Richtung Tauberbischofsheim rollenden Verkehrs durch. Dabei wurden bei insgesamt 10 Verkehrsteilnehmern Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Am schnellsten unterwegs war dabei eine 51-Jährige in ihrem VW die bei erlaubten 50 km/h mit 92 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Sie muss nun mit Punkten im Fahreignungsregister, einer Geldstrafe und einem Fahrverbot rechnen.

