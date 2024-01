Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn / Rippberg: Sexuelle Belästigung und Bedrohung - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag kam es in Walldürn zu einer sexuellen Belästigung und Bedrohung. Gegen 16.10 Uhr wurde eine 15-Jährige von einem Täter auf dem Bahnsteig des Bahnhofes Rippberg sexuell belästigt und anschließend mit einem Taschenmesser bedroht. Beim Täter handelte es sich mutmaßlich um einen dunkelhäutigen, etwa 30-35-jährigen Mann. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Buchen: Brand eines Sicherungskastens

In der Nacht auf Samstag kam es zum Brand eines Sicherungskastens in einem Buchener Gasthaus. Kurz nach 22.00 Uhr konnte der Brand in dem Gebäude in der Vorstadtstraße festgestellt werden, welcher kurz darauf durch die Feuerwehr Buchen gelöscht wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes ausgegangen.

Buchen: Sachbeschädigung in öffentlicher Toilettenanlage - Zeugen gesucht

Vergangenen Freitag kam es in der Toilettenanlage der alla hopp! Bewegungs- und Begegnungsanlage in der Hollergasse in Buchen zu Beschädigungen. Im Zeitraum von 10 Uhr bis 19 Uhr wurde in den Innenräumen der Toilettenanlage durch Unbekannte die Einrichtung stark beschädigt und verschmutzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

A81 / Weinsberg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag kam es auf der Autobahn 81 bei Weinsberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW-Fahrer streifte gegen 23.00 Uhr auf Höhe des Beschleunigungsstreifens von der A6 auf die A81 in Fahrtrichtung Würzburg einen Ford Focus und riss diesem den Außenspiegel ab. Der Lkw-Fahrer mit rümänischer Zulassung entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Rosenberg: Betrunken Verkehrsunfallflucht begangen

Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Rosenberg, bei dem der Verursacher zunächst von der Unfallstelle flüchtete. Ein 65-jähriger Pkw-Lenker kam gegen 20.30 Uhr auf dem Dörrhöfer Weg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Dabei löste sich das vordere Kennzeichenschild des PKW und blieb am Unfallort zurück. Der Mann entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle und beschädigte hierbei noch einen Baum. Aufgrund des aufgefunden Kennzeichens konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Der Mann saß beim Eintreffen der Polizei an dessen Wohnanschrift noch in seinem Fahrzeug. Der Grund für seine überstürzte Flucht konnte ebenfalls schnell ausfindig gemacht werden. Da er sich nur schwer auf den Beinen halten konnte und deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte ein Ergebnis von knapp über 2 Promille an. Der 65-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Buchen: Betrunken Unfall verursacht

Bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag in Buchen entstand ein Totalschaden. Gegen 04.30 Uhr kam ein 29-Jähriger mit seinem Pkw auf der Dürmer Straße von Hainstadt kommend in einer Kurve in Fahrtrichtung Walldürn alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und erst auf der angrenzenden Bundesstraße B27 zum Stehen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Er musste die Polizeibeamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

