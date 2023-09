Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden, Geroldsau (ots)

Bislang unbekannte Personen sollen sich im Zeitraum vom 24. August 2023 bis Sonntagmittag, 3. September 2023 gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Geroldsauer Straße verschafft haben. Die Diebe hebelten hierfür ein Fenster im Obergeschoss des Hauses auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Ob die Einbrecher hierbei etwas entwendeten, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 07221 680-0 zu melden.

/ju

