Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Betrunkene Autofahrerin leistete Widerstand und beleidigte Polizisten

Rastatt (ots)

In der Nacht auf Montag kam es während einer Verkehrskontrolle in der Kehler Straße zu Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte. Beamte des Reviers Rastatt wurden gegen 1:40 Uhr auf die auffällige Fahrweise einer Verkehrsteilnehmerin aufmerksam. Die Beamten führten im Rahmen der Kontrolle einen Atemalkoholtest bei der 30-jährigen Autofahrerin durch. Dieser erbrachte einen Wert von nahezu zwei Promille. Nach anfänglicher Kooperation kippte jedoch die Stimmung bei der Kontrollierten, sodass die Beamten gezwungen waren, weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung heranzuziehen. Die Frau begann im weiteren Verlauf der Kontrolle die Einsatzkräfte zunächst zu beleidigen und weiterhin sich körperlich zu Wehr zu setzen. Hierbei schlug sie einen Beamten gegen dessen Brust. Dieser erlitt jedoch keine Verletzungen dadurch. Schlussendlich wurde die Frau fixiert und mit einem Streifenwagen zur Erhebung einer Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich die Frau auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

/ju

