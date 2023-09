Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall, ein Radfahrer leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem, daraufhin leicht verletzten, Fahrradfahrer kam es am Sonntagmittag in der "Lange Straße". Der 64-jährige Opel-Lenker soll hierbei aus einer Grundstückseinfahrt einer Tankstelle gefahren sein und kollidierte im Zuge dessen mit einem, entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahrenden, Radfahrer. Der 42-jährige Mann wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und verletzt sich dabei leicht. Durch einen herbeigerufenen Rettungswagen wurde der Zweiradlenker anschließend ins Klinikum Mittelbaden Balg gebracht. An dem Opel, sowie an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Beamte des Polizeireviers Baden-Baden haben die Unfallaufnahme übernommen. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der Verletzte den 64-Jährigen, mutmaßlichen Unfallverursacher, zudem verbal angegangen und auf unschöne Art und Weise beleidigt haben.

