Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Weststadt - Brandmelder ausgelöst

Offenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg die Meldung ein, dass in einer Diskothek in der "Marlener Straße" ein Brandmelder ausgelöst habe. Mehrere alarmierte Streifenbesatzungen sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg rückten daraufhin umgehend aus. Vorsorglich wurden die Besucher der Diskothek von Mitarbeitern des Sicherheitsdienst angewiesen, das Gebäude zu verlassen. Eine Frau war offensichtlich mit den Maßnahmen nicht einverstanden und zeigte einem der eingesetzten Polizisten den Mittelfinger. Nach erfolgreicher Räumung konnte im Gebäudeinneren eine eingeschlagene Glasscheibe an einem Brandmelder als Auslösegrund festgestellt werden. Bisher ist noch unklar, wer den Brandmelder betätigt hat. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben Ermittlungen wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet und bitten unter der Rufnummer 0781 21-2200 um Hinweise zu dem Verantwortlichen der Alarmauslösung.

/gi

