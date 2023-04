Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 23.04.2023

Bereich Offenbach

Sachbeschädigungen an Kfz - Offenbach

Zu Sachbeschädigungen an einem geparkten Pkw und Lkw kam es am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Mühlheimer Straße, Höhe Alter Friedhof. Durch einen Zeugen konnte gegen 00:40 Uhr eine männliche Person, ca. 28 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur und mit einer schwarzen Kapuzenjacke, grauen Hose und grauen Winterschuhen bekleidet, dabei beobachtet werden, wie er an einem parkenden Mercedes die Motorhaube zerkratze und anschließend an einem Lkw die Seitenscheibe einschlug.

Um etwa 2 Uhr beobachtete dann ein Zeuge eine männliche Person, die in der Offenbacher Innenstadt im Bereich der Karlstraße an einem grauen Pkw Nissan den Außenspiegel zerstörte. Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen schlanken sportlichen Mann mit Dreitagebart, der etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 bis 1,90 Meter groß war. Er trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke und Kopfhörer mit einem roten Kabel.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, an denen auch die Stadtpolizei Offenbach beteiligt war, blieben bislang ohne Erfolg. Im Bereich der Karl- und Feldstraße sowie am Wilhelmsplatz konnten insgesamt sieben Pkw festgestellt werden, an denen die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen wurden.

Die Sachschäden an den Pkw und dem Lkw belaufen sich auf mindestens 2000 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 80985100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

