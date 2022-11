Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Halloweenbilanz - Brennende Mülltonne und brennender Altpapiercontainer

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war in der Halloweennacht zweimal im Einsatz. Mitten in der Nacht um 3:11 Uhr brannte am Kirchender Dorfweg, Ecke zum Kuckuck eine Haushaltsmülltonne in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf Laub am Boden übergegriffen. Der Einheitsführer ließ ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vornehmen. Eine weitere Ausbreitung auf die Vegetation konnte verhindert werden. Ein Löschfahrzeug und die Polizei waren 60 Minuten im nächtlichen Einsatz.

Weiter ging es Dienstag um 7:14 Uhr am Westender Weg. Hier brannte ein Papiercontainer. Die Brandbekämpfung wurde ebenfalls mit einem C-Rohr unter Atemschutz vorgenommen. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle. Eine Löschgruppenbesatzung war auch hier 60 Minuten im Einsatz.

