POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 22.04.2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Rodgau/Nieder-Roden (fg) Auf rund 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag in der Borsigstraße verursacht hat. Zwischen 7.20 und 16.25 Uhr hatte der Eigentümer seinen weißen VW Caddy in Höhe ...

mehr