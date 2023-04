Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb dank couragierten Eingreifens eines Passanten, Betrüger gehen dank aufmerksamer Bankmitarbeiterin leer aus und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Auf rund 3.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag in der Borsigstraße verursacht hat. Zwischen 7.20 und 16.25 Uhr hatte der Eigentümer seinen weißen VW Caddy in Höhe der Hausnummer 56 abgestellt. Als er am Nachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden an der linken Fahrerseite im Bereich der Motorhaube sowie an der Fahrertür fest. Offenbar beschädigte der Unfallverursacher den VW beim Rangieren. Hinweisgeber zur Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Baustellencontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet - Langen

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag auf einem Baugelände in der Straße "Alte Römerstraße" zugange, brachen dortige Container auf und entwendeten Baumaschinen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Möglicherweise nutzten die Unbekannten ein bereitgestelltes Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb dank couragierten Eingreifens eines Passanten - Obertshausen/Hausen

(dj) Dank eines aufmerksamen Bürgers nahmen Polizeibeamte am frühen Donnerstagabend in Hausen einen 59-Jährigen vorläufig fest. Gegen 17.25 Uhr soll der mutmaßliche Dieb aus einem Supermarkt in der Danziger Straße einen Bohrer geklaut haben. Nachdem er beim Verlassen des Geschäftes zunächst von einer Mitarbeiterin gestellt und angesprochen wurde, konnte er durch einen Schubser gegen die Frau vorerst mit seiner Beute aus dem Laden flüchten. Vor dem Markt wurde der vermeintliche Übeltäter jedoch durch einen aufmerksamen Kunden erneut aufgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Hainburger wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost bearbeiten nun die Strafanzeige und bitten weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

4. Wer kann Hinweise auf den Betrüger geben? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(fg) Nach einem sogenannten Wechselfallenschwindel am Donnerstagvormittag in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf dem Parkplatz am dortigen Friedhof sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 11.15 Uhr sprach ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann einen Senior aus Hainburg in dessen Auto an und bat um Hilfe. Der dunkelhaarige Unbekannte verwickelte den 80-Jährigen im weiteren Verlauf in ein Gespräch und gab an, dass er Geld wechseln müsse. Beim anschließenden Geldwechsel, der durch die geöffnete Fensterscheibe des Seniors erfolgte, griff der Betrüger in die Geldbörse und entwendete zwei Euroscheine. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Betrüger gehen dank aufmerksamer Bankmitarbeiterin leer aus: Skeptisch sein! - Birstein

(dj) Sie ahnte, dass hier etwas nicht stimmte und verhinderte damit, dass ein Seniorenpaar Opfer von Betrügern wurde. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin durchschaute am Donnerstagnachmittag die Masche und bewahrte ein über 80 Jahre altes Ehepaar vor finanziellem Schaden. Die Gauner riefen als vermeintliche Kriminalbeamte bei den Rentnern an und gaben vor, dass die beiden in absehbarer Zeit Opfer eines Einbruchs werden könnten, sodass sie ihr ganzes Erspartes umgehend von zu Hause und der Bank den falschen Kriminalpolizisten übergeben sollten. Dieser Aufforderung kamen die Senioren nach: Sie sammelten sämtliche Wertsachen zu Hause zusammen und gingen anschließend zur Bank, um ihre Goldreserven an sich zu nehmen. Als sie schließlich den Auszahlungswunsch bei der Bank äußerten, erkannte die umsichtige Angestellte glücklicherweise sofort den mutmaßlichen Betrugsversuch und informierte folgerichtig die Polizei. Durch das engagierte und schnelle Handeln der Mitarbeiterin konnte der Betrug verhindert werden. Die Kripo ermittelt nun und rät in dem Zusammenhang zu erhöhter Vorsicht, wenn vermeintliche Polizisten anrufen und Geld fordern. Die echte Polizei fordert am Telefon nie Bargeld oder Wertsachen. Seien Sie skeptisch, wenn Sie nach Vermögensverhältnissen gefragt werden und verständigen Sie im Zweifel selbst die Polizei.

Offenbach, 21.04.2023, Pressestelle, David Jesse

