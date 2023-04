Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Maskierte "testen" Sicherheitsdienst in Moschee, Graffiti-Sprayer unterwegs, Verletzte bei Unfällen und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht: Autoknacker haben es auf Navigationsgeräte abgesehen - Offenbach

(dj) Fest eingebaute Navigationssysteme haben Unbekannte zwischen Montagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, aus mehreren Fahrzeugen erbeutet. Im Landgrafenring in Höhe der Hausnummer 33 schlugen die Diebe Mittwochnacht, zwischen Mitternacht und 8 Uhr, bei zwei Volkswagen jeweils eine Scheibe ein und bauten die festverbauten Navigationsgeräte aus dem Sharan sowie dem Golf heraus. In zwei weiteren Fällen gingen die Übeltäter in der "Oberen Grenzstraße" im Bereich der 70er-Hausnummern sowie in der Heinrich-Heine-Straße in Höhe der 10er-Hausnummern jeweils einen Audi A 3 an. Um an die Beute zu gelangen, hebelten sie zwischen Montagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (8 Uhr) an beiden Fahrzeugen eine Tür auf, bauten den Bordcomputer aus und rannten mit ihrer Beute davon. Der Schaden wird in den vier Fällen zusammen auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Autoknacker nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Leichtverletzte nach Unfall beim Ausparken - Mühlheim

(dj) Am Mittwochmittag ereignete sich in der Mainstraße im Bereich der 10er-Hausnummern ein Verkehrsunfall, bei dem eine 43 Jahre alte Mühlheimerin leichte Verletzungen davontrug. Gegen 14.30 Uhr stieg ein 27-Jähriger in seinen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot Boxer ein und beabsichtigte im Anschluss offensichtlich aus seiner Parklücke herauszufahren. Beim Rückwärtsfahren übersah der Peugeot-Fahrer offenbar die hinter dem Fahrzeug befindliche Frau, welche nach ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Lastenrad gerade auf der Straße Ausschau nach dem Verkehr hielt, um danach die Fahrbahn zu überqueren. Die Angefahrene fiel bei dem Zusammenstoß gemeinsam mit ihrem Rad auf den Boden, wodurch dieses beschädigt wurde und sie in der Folge unter Kopfschmerzen litt. Die Ordnungshüter suchen nun Zeugen des Unfalls, welche gebeten werden sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

3. Radfahrer leicht verletzt: Unfallverursacher machte sich davon - Obertshausen

(fg) Nach einer Unfallflucht am Montagabend in der Bahnhofstraße, bei der sich ein 49 Jahre alter Radfahrer aus Rödermark in der Folge eines Sturzes leichte Verletzungen zuzog, sucht die Polizei nach einem weißen Mercedes Sprinter. Kurz nach 20 Uhr befuhr der Radler mit seinem Herrenrad die Bahnhofstraße und beabsichtigte auf den Busbahnhof einzufahren. Zur selben Zeit war der Mercedes Sprinter auf dem nicht mit Fahrflächen markierten Busbahnhof unterwegs und wollte wohl über diesen die Bahnhofstraße befahren. Im Rahmen des Abbiegevorgangs übersah der Sprinter-Fahrer offenbar den Radler, weshalb dieser laut eigenen Angaben ausweichen musste und infolgedessen ohne einen Zusammenstoß stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann aus Rödermark im Rippenbereich und am rechten Arm. Am schwarzen Herrenrad entstand zudem Schaden von rund 100 Euro. Der Unfallverursacher machte sich einfach davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Hinweise.

Bereich Main-Kinzig

1. Suche nach Graffiti-Sprayern: Zeugen bitte melden! - Hanau

(fg) Graffiti-Sprayer hinterließen in der Nacht zum Mittwoch in der Lortzingstraße, in der Brucknerstraße, in der Richard-Wagner-Straße und im Brahmsweg unterschiedliche Symbole sowie Schriftzüge in goldener Farbe. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr, besprühten die Unbekannten zwei Autos, die Hauswand einer Schule sowie eines Privathauses, einen Gartenzaun, ein Baustellenschild und vier Garagen. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 30.000 Euro. Auf einem Auto hinterließen die Unbekannten ein Hakenkreuz. Die weiteren Schmierereien haben Bezug zu einem Fußballverein. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. "Test" von Security-Mitarbeitern in Moschee sorgt für Polizeieinsatz - Hanau

(lei) Ein fingierter Vorfall in einer Moschee hat am späten Mittwochabend für einen größeren Polizeieinsatz in Hanau gesorgt. Für die Verantwortlichen dürfte dies nun ein teures Nachspiel haben. Kurz nach 22 Uhr hatten zwei maskierte Männer die Moschee betreten und damit für helle Aufregung gesorgt. Ein Mitarbeiter des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes hatte daraufhin über Notruf die Polizei verständigt, woraufhin die Beamten sofort mit mehreren Polizeistreifen anrückten. Das Duo war zwischenzeitlich geflüchtet. Vor stellte sich dann jedoch heraus, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrenlage vorlag und es sich ganz offensichtlich um einen "Test" handelte, der die Tauglichkeit des Sicherheitsdienstes überprüfen sollte, wie die Befragung der beteiligten Personen später ergab. Die beiden Maskierten, die später zum Geschehensort zurückbeordert wurden und bei denen es sich selbst um Mitglieder der Moscheegemeinde handelte, seien für diesen Test vorher extra instruiert worden. Bei ihnen wurden auch eine Sturmhaube aufgefunden. Die Polizei resümiert, dass das Ganze auch anders hätte ausgehen können, sprich wenn der Sicherheitsdienst oder gar die Polizei in der Annahme eines echten Angriffs im ersten Aufeinandertreffen mit den Maskierten anders reagiert hätten - glücklicherweise kam letztlich niemand zu Schaden. Gleichwohl eine strafbare Handlung nicht vorliegt, prüft die Polizei nun, in welcher Höhe der Polizeieinsatz den verantwortlichen Personen in Rechnung gestellt wird.

3. Zeugensuche: Peugeot-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - Maintal/Bundesstraße 8

(fg) Am Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 8 (Hanauer Landstraße) zwischen Frankfurt und Maintal-Dörnigheim ein Verkehrsunfall, wobei sich ein Peugeot-Fahrer leicht verletzte und ein Schaden von rund 18.000 Euro entstand. Gegen 21.15 Uhr war ein 24 Jahre alter Frankfurter in seinem schwarzen Peugeot auf der Bundesstraße 8 in Richtung Dörnigheim unterwegs, verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der Peugeot sowohl mit der rechten als auch der linken Schutzplanke, ehe er letztlich mit einem Totalschaden zum Stehen kam. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 24 Jahre alte Beifahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

4. Erste Hinweise nach Unfallflucht in der Rudolf-Walther-Straße - Gründau/Lieblos

(fg) Einen Schaden von rund 1.200 Euro verursachte ein etwa 60 bis 70 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag in der Rudolf-Walther-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der Verursacher, der einen blauen VW Golf fuhr, hatte laut einer Zeugin eine kräftige Statur, graue Haare sowie einen grauen Bart. Gegen 14.45 Uhr fuhr der VW-Lenker vom Parkplatz auf die Rudolf-Walther-Straße ein und beabsichtigte in Richtung der Bundesstraße 457 zu fahren. Hierbei streifte der VW einen ordnungsgemäß an der angrenzenden Ein-/Ausfahrt geparkten Fiat Punto. Dieser wies nach dem Zusammenstoß Beschädigungen an der hinteren Stoßstange sowie am Kotflügel auf. Der Verursacher machte sich einfach davon. Beim wegfahrenden VW sei laut Zeugen die gesamte Fahrzeugseite beschädigt gewesen. Da ein Abgleich des durch Zeugen übermittelten Kennzeichens keine Hinweise auf den Unfallverursacher ergab, sucht die Polizei nun weitere Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06051827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen melden.

5. 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt - Freigericht/Somborn

(lei) Mit leichten Verletzungen ist am frühen Donnerstagmorgen eine 24 Jahre alte VW-Fahrerin ins Krankenhaus gekommen, nachdem sie gegen ein geparktes Auto geprallt war. Gegen 1.50 Uhr war die Freigerichterin mit ihrem Golf auf der Hanauer Straße unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in Höhe der Hausnummer 29 gegen einen geparkten Passat prallte. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden und auch eine angrenzende Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen, der Gesamtschaden wird auf über 14.000 Euro geschätzt.

6. Zeugensuche: Unfallflucht auf Parkplatz des Hallenbades - Schlüchtern

(fg) Beschädigungen am hinteren rechten Radkasten sowie der Stoßstange sind das Resultat einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Bahnhofstraße ereignete. Die Eigentümerin hatte ihren Ford Focus zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, als ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen offenbar beim Ein- beziehungsweise Ausparken beschädigte. Der am Ford entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1.000 Euro. Die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle bitten nun um Zeugenhinweise zu dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 20.04.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

