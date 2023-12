FW-M: Lkw steckt fest (Arabellapark)

München (ots) - Mittwoch, 6. Dezember 2023, 8.18 Uhr Würzstraße Ein Personenaufzug in einem Wohnhaus ist unentwegt gefahren und ließ sich nicht mehr stoppen. Die Fahrgäste mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ein Vater war am frühen Morgen in den Aufzug gestiegen und wollte in das Erdgeschoss fahren. Mit an Bord war sein einjähriger Sohn, den er auf dem Arm trug. Mit dem Drücken des Zielknopfes begann seine ...

mehr