POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Zeugen nach missglücktem Überholmanöver gesucht

Der Überholvorgang eines unbekannten Pkw-Lenkers endete am Montagmittag bei Wertheim mit einem beschädigten Außenspiegel. Der Unbekannte überholte gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 2310 zwischen Mondfeld und Freudenberg zwei Lkw ohne dabei auf den entgegenkommenden BMW eines 40-Jährigen zu achten. Der BMW-Fahrer lenkte sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das unbekannte Auto, während es zwischen den LKWs und dem Wagen des 40-Jährigen hindruchfuhr, mit dem Außenspiegel des BMWs kollidierte. Dabei brach das Spiegelgehäuse am BMW und auch das andere Fahrzeug scheint beschädigt worden zu sein. An der Unfallstelle wurden Bruchstücke eines Außenspiegels gefunden, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen grünen Pkw handelt. Da der unbekannte Fahrzeuglenker weder anhielt, noch den Unfall bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim: Gas und Bremse verwechselt

Vermutlich weil ein Autofahrer am Montagvormittag Gas und Bremse an seinem Wagen verwechselte kam es in der Wertheimer Hospitalstraße zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von rund 14.000 Euro entstand. Ein 86-Jähriger rangierte seinen Opel gegen 11 Uhr aus einer Parklücke vor einem Ärztehaus und brachte dabei wohl die Pedale durcheinander. Der Wagen machte zunächst einen Satz nach vorne und prallte gegen einen danebenstehenden Fiat, bevor er mit einem Metallpoller und einer Hauswand kollidierte. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Großrinderfeld: Unfälle auf schneebedeckten Straßen

Bei Großrinderfeld wurden am Montag bei Verkehrsunfällen zwei Personen verletzt. Gegen 8.45 Uhr war ein 44-Jähriger in seinem Ford auf der Kreisstraße 2881 von Gerchsheim in Richtung Schönfeld unterwegs, als er auf der schneebedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab wo er durch eine Hecke brach und schließlich mit zwei Bäumen kollidierte. Hier kippte der Ford auf die Seite und musste total beschädigt abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.00 Euro. Einige Stunden später, gegen 17 Uhr, fuhr eine 30-Jährige in ihrem VW auf der Kreisstraße 2882 von Ilmspan in Richtung Großrinderfeld, als sie auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Der Polo rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW T-Roc eines 70-Jährigen. Der Polo wurde abgewiesen und rutschte eine drei Meter hohe Böschung hinab, bevor er auf dem Parkplatz der Feuerwehr zum Stillstand kam. Auch der T-Roc wurde abgewiesen und landete im Straßengraben. Rettungskräfte brachte die leichtverletzte 30-Jährige in ein Krankenhaus. Der 70-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Bad Mergentheim: Zum Unfall gedriftet

Der Driftversuch eines 33-Jährigen ging am Montagabend auf einem Bad Mergentheimer Supermarktparkplatz gehörig schief. Der Mann wollte um kurz nach 20 Uhr auf dem schneebedeckten Parkplatz in der Max-Eyth-Straße ein schnelles Wendemanöver vollführen, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen Toyota und prallte mit dem Fahrzeugheck gegen einen abgestellten Tesla. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Bad Mergentheim: Wer hatte grün?

An einer Ampelkreuzung in Bad Mergentheim stießen am Montagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 51-Jährige war gegen 17.30 Uhr in ihrem Skoda auf der Wachbacher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung mit der Waisenstraße und Würzburger Straße hielt sie, ihren Angaben nach, zunächst an, da die Ampel Rot zeigte. Als diese auf Grün umsprang, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig fuhr der 50 Jahre alte Lenker eines Mercedes von der Waisenstraße aus los. Er gab ebenfalls an, dass die Ampel für ihn von Rot auf Grün umgeschaltet hatte. In der Kreuzungsmitte stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von jeweils 4.000 Euro an den beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

