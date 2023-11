LPI-G: Einbruch in Gartenlaube

Altenburger Land (ots) - Meuslwitz: Am 25.11.2023 nahmen unbekannte Täter in einem Geschäft am Baderdamm Bargeld im zweistelligen Bereich aus einer Geldbörse, welche sich in einem Rucksack befand, der kurzzeitig unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen lag. Der Rucksack sowie die Geldbörse wurden schließlich im Geschäft zwischen anderen Waren zurückgelassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

