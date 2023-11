Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 25.11.2023 rückten Feuerwehr und Polizei gegen 00:15 Uhr zu einem Parkplatz in der Albert-Levy-Straße aus. Von dort wurde der Brand eines Fahrzeugs gemeldet. Auf dem Parkplatz wurde schließlich ein bereits in Vollbrand stehender Pkw vorgefunden uns seitens der Feuerwehr unverzüglich Löscharbeiten durchgeführt. Dennoch wurden weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Als Ursache des Brandes wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

