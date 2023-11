LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Pohlen

Greiz (ots) - In dem Zeitraum vom 22.11.2023, gegen 16:10 Uhr bis hin zum Folgetag gegen 05:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Objekt der Lebenshilfe e.V., in der Hohen Straße in Zeulenroda-Triebes ein. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, betraten hierüber die Büroräume des Objektes und durchsuchten darin sämtliche Schränke ...

