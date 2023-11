LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz

Altenburg (ots) - Schmölln: Zu einem Unfall kam es am gestrigen Tag um 15:00 Uhr an der Kreuzung Bachstraße/ Uferstraße. Eine 75-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota hatte hier die Vorfahrt eines Pkw Ford missachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw Ford entstand ebenfalls Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

