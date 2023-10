Polizei Essen

POL-E: Essen: Taschendieb nutzt entwendete EC-Karte - Fotofahndung

Essen (ots)

45239 E-Heidhausen: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach einem Taschendieb, der die entwendete EC-Karte eines 72-Jährigen für Zahlungen nutzte.

Am 28. April kaufte ein 72-jähriger Essener gegen 16 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Heidhauser Straße ein. Als er seine Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies aus der Jackentasche. Zuvor hatte ein Mann unbemerkt das Portemonnaie aus der Jacke des Esseners entwendet.

Nach dem Diebstahl nutzte der Unbekannte die EC-Karte des 72-Jährigen, um noch am sel-ben Nachmittag in verschiedenen Supermärkten zu zahlen und hob an einer Bank Bargeld ab. Dem Essener entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Eine Überwachungskamera filmte den Taschendieb bei seiner Tat. Hier können Sie die Fotos abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/117091

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Diebes geben können. Bitte melden Sie sich unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell