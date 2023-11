Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneute Diebstahlshandlung auf einer Pferdekoppel in Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots)

In dem Tatzeitraum vom 22.11.2023 gegen 11:00 Uhr, bis hin zum 23.11. gegen 12:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter insgesamt 15 Weidepfähle aus Glasfiber von einer Pferdekoppel in Zeulenroda-Triebes, Ortsteil Merkendorf. Weiterhin zerschnitten die Täter an mehreren Stellen den Weidezauns, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 60,-. Euro entstand und die, auf der Koppel befindlichen Pferde, diese verlassen konnten und somit einen weiteren Polizeieinsatz auslösten. Da es in der vergangen Zeit bereits mehrfach zu ähnlich gelagerten Sachverhalten im Bereich Zeulenroda-Triebes kam, wird seitens der Polizeiinspektion (PI) Greiz gebeten, sachdienliche Zeugenhinweise über die öffentliche Einwahl (Tel.: 03661 6210) der PI Greiz mitzuteilen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell