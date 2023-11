Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in die Büroräume der Lebenshilfe e.V. in Zeulenenroda-Triebes

Greiz (ots)

In dem Zeitraum vom 22.11.2023, gegen 16:10 Uhr bis hin zum Folgetag gegen 05:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Objekt der Lebenshilfe e.V., in der Hohen Straße in Zeulenroda-Triebes ein. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, betraten hierüber die Büroräume des Objektes und durchsuchten darin sämtliche Schränke nach Beutegut. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro und ein Entwendungsschaden von 500,- Euro, in Form eines gestohlenen Laptops und mehrerer Schlüssel. Zeugenhinweise auf einen möglichen Täter werden über die öffentliche Einwahl (Tel.: 03661 6210) der Polizeiinspektion Greiz entgegen genommen.

