POL-OG: Haslach, B33- Rücksichtsloser Mercedes-Fahrer gesucht, Polizei bittet um Hinweise

Haslach im Kinzigtal (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach hoffen nach mehreren rücksichtslosen Fahrmanövern am Samstag, 23.09.2023, auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Fahrer/die Fahrerin eines silbernen Mercedes-Benz mit Saarbrückener Kennzeichen soll gegen 16.15 Uhr auf der B33, von Hausach in Fahrtrichtung Haslach, in einem Kurvenbereich grob fahrlässig mehrere Fahrzeuge kurz vor dem Ortseingang überholt haben, so dass ein Pkw-Führer bremsen musste um einen Unfall zu verhindern. Nach weiteren riskanten Überholmanövern innerorts setzte die bislang unbekannte Person die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Mögliche Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Rufnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/ju

