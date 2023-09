Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen

Baden-Baden (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben -Rücksicht im Blick" konnten am Dienstag in Baden-Baden im Zeitraum von 6 Uhr bis 13 Uhr sowie von 16 Uhr bis 19 Uhr mehrere Verstöße festgestellt werden. Insbesondere wurde der Schulweg- und Berufsverkehr mit dem Augenmerk auf die "schwächeren Verkehrsteilnehmer" überwacht. So wurden im Bereich der Grundschule mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Verkehrssicherheit der Fahrräder wurde ebenfalls genauer unter die Lupe genommen. Außerdem wurde im genannten Zeitraum verstärkt das Durchfahrverbot auf dem Leopoldsplatz überwacht. Hier konnten insgesamt fünf Verstöße festgestellt werden. Elf weitere Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot konnten darüber hinaus in den vorangegangenen fünf Tagen festgestellt werden.

