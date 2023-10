Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 20.000 Euro Schaden und eine verletzte Autofahrerin sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr bog eine 58-Jährige von der Straße Am Fischbergele nach links in die Fischstraße ein. Beim Einbiegen übersah die Transporter-Fahrerin wohl eine 22-Jährige. Die kam von rechts und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 22-Jährige kam dabei mit ihrem VW Polo von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem VW. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf 15.000 Euro, am Mercedes-Sprinter auf 5.000 Euro. Angehörige kümmerten sich um den beschädigten VW. Der Transporter blieb fahrbereit.

