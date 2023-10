Ulm (ots) - Gegen 5.15 Uhr meldete ein 58-Jähriger sein beschädigtes Auto der Polizei. Ein Unbekannter hatte in den Nachtstunden eine Scheibe an seinem Auto eingeschlagen. Das stand in einem Parkhaus in der Clichystraße. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass an insgesamt sechs Autos ...

mehr