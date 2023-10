Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Feuer in Küche

Am Mittwoch rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Göppingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 8.45 Uhr rückte die Feuerwehr in die Sauerbrunnenstraße aus. In einer Wohnung im Erdgeschoss brannte es in der Küche. Schnell war das Feuer gelöscht. Derzeitigen Erkenntnissen hatte eine Bewohnerin eine Tasche auf dem Herd stehen gelassen. Der war noch eingeschaltet. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

+++++++++ 2102921(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell