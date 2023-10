Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autoscheiben eingeschlagen

Ein Unbekannter schlug von Dienstag auf Mittwoch in einem Heidenheimer Parkhaus an mehreren Autos Scheiben ein.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr meldete ein 58-Jähriger sein beschädigtes Auto der Polizei. Ein Unbekannter hatte in den Nachtstunden eine Scheibe an seinem Auto eingeschlagen. Das stand in einem Parkhaus in der Clichystraße. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass an insgesamt sechs Autos Scheiben eingeschlagen wurden. Ob aus den Fahrzeugen etwas entwendet wurde ist letztendlich noch nicht geklärt. Die Polizei Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 2101151(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell