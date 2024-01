Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit einem Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Unfall auf winterglatter Straße Bei winterlichen Straßenverhältnissen ereignete sich am Montagnachmittag in Neuenstein ein Verkehrsunfall. Eine 30-Jährige war mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße unterwegs und kollidierte an der Kreuzung mit der Öhringer Straße mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 50-Jährigen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro. Beide Autofahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Ob es zu dem Unfall kam, weil an dem VW keine Winterreifen aufgezogen waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Waldenburg: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zum städtischen Kindergarten in Waldenburg. Zwischen Freitag um 18.50 Uhr und Montag um 7 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür in Richtung Garten auf und betraten anschließend den Kindergarten. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und brachen Schränke auf. Insgesamt wurde circa 400 Euro an Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich telefonisch unter der 07941 9300 zu melden.

Ein Unbekannter verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnabfahrt bei Neuenstein und fuhr anschließend davon. Gegen 13.30 Uhr war der oder die unbekannte Person mit ihrem roten Auto auf der Autobahn 6 unterwegs und fuhr von dieser an der Anschlussstelle Neuenstein ab. An der Abzweigung zur Landesstraße 1051 rutschte der Wagen bei winterlichen Straßenverhältnissen auf die Landesstraße und prallte gegen den Audi A1 einer bevorrechtigten 33-Jährigen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und anzuhalten, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Morsbach/Kocherstetten: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge streiften sich am Sonntagmorgen auf der Strecke zwischen Morsbach und Kocherstetten. Gegen 9.30 Uhr begegneten sich die zwei Pkw und prallten jeweils mit den linken Außenspiegeln zusammen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und anzuhalten, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin einer goldbraunen Mercedes A- oder B-Klasse mit Stuttgarter Zulassung davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

