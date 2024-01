Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Waldbrunn: Giftköder ausgelegt - Zeugen gesucht

Nachdem am vergangenen Samstag in Waldbrunn-Waldkatzenbach mit blauem Granulat versehene Fleischstücke ausgelegt waren, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 14 Uhr entdeckte ein 63-Jähriger beim Spaziergang mit seinen Hunden in der Straße Im Hischhorn in Waldkatzenbach vier Fleischstücke, in die blaues Granulat eingewickelt war. Die Polizei weist nun daraufhin, besondere Vorsicht bei Spaziergängen mit Hunden im oben genannten Bereich walten zu lassen. Hinweise zum bislang unbekannten Hundefeind werden vom Polizeiposten Limbach unter der Telefonnummer 06274 928050 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell