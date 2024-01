Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer nach Unfall

Nach einem schweren Unfall auf der Landesstraße 1100 am Dienstagnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5693297) sucht die Polizei einen Zeugen und Ersthelfer. Der gesuchte Mann stand zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der Neckartalstraße in Richtung Heilbronn an der roten Ampel, welche durch den Lkw-Fahrer missachtet wurde. Er soll nach dem Unfall auch als Ersthelfer im Einsatz gewesen sein. Leider verließ er die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei. Daher wird er nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Eppingen/L1110: Kind nach Unfall mit Sommerreifen leicht verletzt.

Am Montagnachmittag wurde ein Kind bei einem Unfall bei Eppingen leicht verletzt. Gegen 14.15 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Ford auf der Landesstraße 1110 von Berwangen in Richtung Richen unterwegs, als sie aufgrund von Schneeglätte mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und in einer Hecke zum Stehen kam. Durch den Aufprall löste der Beifahrerairbag aus und verletzte das dort sitzende 4-jährige Kind der Fahrerin. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich nicht nur heraus, dass die Frau ihren Sohn ohne Kindersitz auf dem Beifahrersitz befördert hatte, sondern auch, dass sie mit Sommerreifen unterwegs war. Sie muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neudenau: Drei Verletzte bei Unfall

Vermutlich weil er mit Sommerreifen unterwegs war, verursachte ein 45-Jähriger am Montagnachmittag einen Unfall bei Neudenau. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Jaguar auf der Landesstraße 526 in Richtung Allfeld, als er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug ins Rutschen geriet und mit dem entgegenkommenden Opel eines 50-Jährigen kollidierte. Bei dem Zusammenstoß zogen sich alle drei Insassen des Opels leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.

Talheim/B27: Ein Verletzter nach Unfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Talheim am Dienstagabend. Gegen 21.45 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Skoda von Talheim kommend in Richtung B 27 unterwegs und wollte diese geradeaus in Richtung Horkheim überqueren. Hierbei missachtete er vermutlich das Rotlicht der Ampelanlage, weshalb der Skoda mit dem Nissan eines 30-Jährigen kollidierte, welcher auf der B27 von Heilbronn kommend in Richtung Lauffen fuhr. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Nissan-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Wüstenrot: Mit Linienbus kollidiert - Eine Person verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagnachmittag in Wüstenrot. Gegen 16.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes auf der schneebedeckten Fahrbahn der Landesstraße 1090 in Richtung Wüstenrot unterwegs. Als das vor ihm fahrende Auto seine Geschwindigkeit verringerte, bremste der junge Mann sein Fahrzeug ebenfalls ab. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über den Mercedes, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Bus kam niemand zu Schaden.

