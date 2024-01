Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis: Verkehrskontrollen auf Autobahn und Bundesstraße

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim verhielten sich die allermeisten Verkehrsteilnehmer vorbildlich. Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 konnten Streifen des Polizeireviers lediglich zwei Autofahrer feststellen, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Kilometern pro Stunde hielten. Ein 56-Jähriger muss nun allerdings mit einem Fahrverbot rechnen, nachdem er in seinem Renault 41 km/h schneller fuhr als erlaubt. Auf der Autobahn 81 kontrollierte die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim im selben Zeitraum den gewerblichen Güterverkehr. Dabei stellten diePolizisten und Polizistinnen acht Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr fest. Es wurden außerdem drei Ladungssicherungsverstöße, eine Geschwindigkeitsüberschreitung, zwei verbotswidrige Überholvorgänge, zwei überladene Fahrzeuge und zwei Gurtverstöße geahndet. Zusätzlich wurden noch drei Mängelberichte ausgefertigt und zwei Verwarnungen ausgesprochen sowie zwei Fahrzeugführer wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt. Dabei fiel besonders ein 32 Jahre alter Lkw-Fahrer auf, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Einen freiwilligen Drogenvortest versuchte der Mann mit einem Beutel "sauberen" Urins zu überlisten. Dies bemerkten die Polizisten jedoch sogleich und nahmen ihn mit zu einer Blutentnahme. Weil wegen des Mitführens des Urinbeutels von einem Vorsatz ausgegangen werden muss, kommt auf den 32-Jährigen nun eine empfindlich höhere Strafe zu, als die, mit der er allein aufgrund der Drogenfahrt hätte rechnen müssen.

Wertheim: Mit Koksnase in Polizeikontrolle

Ein 40-Jähriger muss nach einer Polizeikontrolle am Dienstagmittag in Wertheim mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seinem Opel am Almosenberg unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Dabei wurden Ausfallerscheinungen bei dem Mann festgestellt und er begann plötzlich aus der Nase zu bluten. Obwohl er strikt beteuerte keine Drogen genommen zu haben, wurden bei ihm ein Beutel mit Kokain in der Hosentasche sowie Reste des Betäubungsmittels in seiner Nase gefunden. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen, den Schlüssel abgeben und die Beamten für eine Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten.

