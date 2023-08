POL-HAM: Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Der Fahrer eines Audi kollidierte am Dienstag, 29. August, gegen 05.45 Uhr, mit einem Straßenlaternenmasten auf einer Verkehrsinsel am Nordenwall. Der 52-jährige Mann aus Hamm befuhr mit seinem Audi den Westenwall in östliche Fahrtrichtung. Nachdem er an einer roten Ampel im Kreuzungsbereich anhielt und anschließend auf den Nordenwall fahren ...

mehr